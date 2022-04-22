Подать заявление о без вести пропавших лицах теперь можно по номеру горячей линии, - глава Нацполиции

В Национальной полиции Украины расширили функционал горячей линии и разъяснили, как действовать и куда обращаться, если вам неизвестно местонахождение близких.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Мы расширяем функционал горячей линии для родственников погибших 089 420 18 67. Теперь по этому номеру также можно подать заявление о без вести пропавших лицах", - отмечает Игорь Клименко.

Итак, если вам неизвестно местонахождение близких, сообщите об этом Национальной полиции, выбрав удобный для вас формат связи:

позвонить по горячей линии 089 420 18 67

отправить письмо на электронную почту [email protected]

воспользоваться чат-ботом t.me/poshuk_znyklyh

Для эффективного поиска необходимо предоставить наиболее полные известные данные о личности:

анкетные данные, число, месяц и год рождения;

дата и место исчезновения личности;

особые приметы (татуировки, шрамы, пирсинг и т.п.);

вещи, которые могла бы иметь с собой (мобильный телефон, документы, украшения и т.п.).

"К сожалению, сейчас в специализированных учреждениях находятся неопознанные тела жертв российских оккупантов. Важно установить их имена и дать возможность близким попрощаться и похоронить погибших. Поэтому родственники пропавших могут также сдать биологические образцы для сравнения ДНК-профилей. Как пройти эту процедуру, сообщит специалист горячей линии 089 420 18 67", - говорится в сообщении.

В целом, по данным Нацполиции, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину почти 5 тысяч человек считались пропавшими без вести. За это время полицейским удалось разыскать 2870 человек. Еще более 2 тысяч находятся в розыске.

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