"Холодный мир", не закрепленный договоренностью, не освободит Россию от санкций, - Шольц
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Мир, не закрепленный соответствующим соглашением, не освободит Россию от международных санкций.
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Россия находится в очень сложных условиях, санкции наносят серьезный ущерб российской экономике", - заявил Шольц в интервью Spiegel.
"Холодный мир", который не закреплен договоренностью, не освободит Россию от санкций", - добавил канцлер.