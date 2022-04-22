"Холодный мир", не закрепленный договоренностью, не освободит Россию от санкций, - Шольц

Мир, не закрепленный соответствующим соглашением, не освободит Россию от международных санкций.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Россия находится в очень сложных условиях, санкции наносят серьезный ущерб российской экономике", - заявил Шольц в интервью Spiegel.

"Холодный мир", который не закреплен договоренностью, не освободит Россию от санкций", - добавил канцлер.

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