Эмбарго на российский газ не остановит войну в Украине, - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не может позволить себе ввести эмбарго на поставку газа из России, потому что хочет избежать экономического кризиса.

Об этом он сказал в интервью Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Речь идет о том, что мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и фабрик, которые никогда больше не смогут открыться. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы и очень повредило бы возможности финансирования восстановления Украины", - подчеркнул Шольц.

По словам канцлера ФРГ, в результате эмбарго возникнет глобальная кризисная ситуация, которой Германия себе "разрешить не сможет". Кроме этого, по его словам, он не видит, что газовое эмбарго сможет положить конец действиям России в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Пентагона Остин на следующей неделе проведет ряд переговоров в Германии по оборонным нуждам Украины