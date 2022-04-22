Эмбарго на российский газ не остановит войну в Украине, - Шольц
13 995105
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не может позволить себе ввести эмбарго на поставку газа из России, потому что хочет избежать экономического кризиса.
Об этом он сказал в интервью Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Речь идет о том, что мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и фабрик, которые никогда больше не смогут открыться. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы и очень повредило бы возможности финансирования восстановления Украины", - подчеркнул Шольц.
По словам канцлера ФРГ, в результате эмбарго возникнет глобальная кризисная ситуация, которой Германия себе "разрешить не сможет". Кроме этого, по его словам, он не видит, что газовое эмбарго сможет положить конец действиям России в Украине.