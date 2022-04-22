Новости

Эмбарго на российский газ не остановит войну в Украине, - Шольц

13 995105
олаф,шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не может позволить себе ввести эмбарго на поставку газа из России, потому что хочет избежать экономического кризиса.

Об этом он сказал в интервью Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Речь идет о том, что мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и фабрик, которые никогда больше не смогут открыться. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы и очень повредило бы возможности финансирования восстановления Украины", - подчеркнул Шольц.

По словам канцлера ФРГ, в результате эмбарго возникнет глобальная кризисная ситуация, которой Германия себе "разрешить не сможет". Кроме этого, по его словам, он не видит, что газовое эмбарго сможет положить конец действиям России в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Пентагона Остин на следующей неделе проведет ряд переговоров в Германии по оборонным нуждам Украины

Топ комментарии

  • Paul Foxen
    та все ми зрозуміли, вже давно, пане Олаф, можно так сильно не насмоктувати сосиску бункерного діда, вона вже стерлася мабуть від такої могутньої феляції від вас
  • CTEPX
    Це як шольц не в змозі відмовитися від партнера підараса який його жарить
  • укроп да
    Ты от газа не откажешься, оружие не дашь, ты просто прокацапский выродок. Чтоб они и твою херманию освободили.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости