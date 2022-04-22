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Макрон вновь призвал Россию разрешить жителям покинуть Мариуполь: "Ситуация только ухудшается"

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Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь призывает Россию разрешить жителям покинуть Мариуполь.

Об этом идет речь в его Твиттере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Мариуполе ситуация только ухудшается. Десятки тысяч мирных жителей оказались в ловушке. Я еще раз призываю Россию уважать международное гуманитарное право, разрешить жителям покинуть город, пропустить гуманитарную помощь", - призывает Макрон.

В свою очередь французское Министерство иностранных дел отмечает, что Франция особенно обеспокоена катастрофической гуманитарной ситуацией в Мариуполе.

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"Мы продолжаем призывать Россию положить конец этой осаде и, в частности, разрешить свободный выезд желающего этого гражданского населения в полной безопасности и в направлении по их выбору, а также доставку гуманитарной помощи в город гуманитарными организациями, присутствующими на местах", - подчеркивают в МИДе Франции.

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  • Paul Foxen
    благаю вас, о всемогутній володар всесвіту, тсарь-бітюшка, повелитель Євразії від лісабону до владивостоку, сжальтеся, молю, прошу, на колінах, як колись мій дід та бабка благали нацистів вусатого художника з Австрії, тільки пощадіть, вивішую білий флаг, це в наших традиціях, но пасаран .... посміховисько Омікрон
  • 1sarmat
    Второй после Шольца умилитель А сказать как Джонсон, о применении ответного удара без предупреждений и согласований, слабо?
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