Нам нужно тяжелое вооружение для освобождения оккупированных территорий, глобальное нефтяное и газовое эмбарго и реальные санкции против банковской системы РФ, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал страны предоставить Украине тяжелое вооружение для обороны и освобождения оккупированных Россией территорий, а также ввести полное глобальное эмбарго на российскую нефть и газ.

Также он настаивает на реальных санкциях против российской банковской системы и торговли. Об этом Резников написал в статье для The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Прежде всего, нам нужно тяжелое вооружение для обороны и освобождения оккупированных Россией территорий. Я знаю, что это оружие можно быстро получить из разных стран. Все, что для этого нужно, это свобода. Если вы дадите нам это оружие, вы покажете миру, что не боитесь противостоять злу. Нам также необходимо полное глобальное эмбарго на российскую нефть и газ. Нам нужны реальные санкции против российской банковской системы и торговли", – говорится в статье.

Резников отмечает, что в этом случае российские оккупанты уйдут из Украины через несколько месяцев.

"Если нет, то война затянется, а террористическое государство РФ разрушит репутацию мировых лидеров и будет побуждать других негодяев испытать свои силы. Пламя войны может в любой момент перекинуться на другие страны, потому что Владимир Путин не остановится в Украине", - считает министр.

В то же время Резников отметил, что среди жертв войны России против Украины оказалась послевоенная система глобального порядка и безопасности. Он призвал заменить Совбез ООН и ОБСЕ, которые потерпели неудачу, не предотвратив войну РФ против Украины, новым и эффективным набором международных институтов.

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"Россия сделала все, для предотвращения чего были созданы международные институты безопасности. Как Совет Безопасности ООН, в котором Москва имеет постоянное место, может выполнить свою миссию по поддержанию мира? Какая безопасность и сотрудничество возможны на континенте, когда одно государство-участник Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе напало на другое и убило тысячи мирных жителей? Эти организации потерпели неудачу. Как и Лига Наций, они должны быть заменены новым и эффективным набором международных институтов, способных служить интересам всех стран, а не только крупных государств", – написал глава Минобороны.