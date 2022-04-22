Новости

Папа Римский Франциск отменил встречу с патриархом РПЦ Кириллом

11 68739
франциск
Папа Римский Франциск заявил, что планы провести встречу с патриархом русской православной церкви Кириллом в Иерусалиме в июне приостановлены.

В интервью изданию La Nacion Папа Римский сказал, что план был "приостановлен", поскольку, по мнению дипломатов Ватикана, такая встреча "могла бы вызвать большую неразбериху в данный момент", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ватикан рассматривал возможность продления поездки Папы в Ливан 12-13 июня на день, чтобы он мог встретиться с предстоятелем РПЦ Кириллом 14 июня в Иерусалиме.

Читайте также: Митрополит Полтавский Филипп угрожает священникам "карами небесными" за выступление против Кирилла

Следует отметить, что патриарх Кирилл поддержал российское вторжение в Украину и даже благословил военных РФ на эту войну.

Первая встреча российского патриарха и Папы Римского прошла на Кубе в 2016 году.

Топ комментарии

  • Линкин Парк
    у поцреарха ******** в это время аудиенция с сатаной
  • Garry Grant
    Старий дурень Папа планував зустрічатися з кацапським слугою сатани. Релігія-опіум для народу.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Вам відомо по афери Франциска, як Папи? Чи може вам відомо про афери ще Хосе Маріо Бергольйо? Про Кіріла і його тютюновий і не лише бізнес відомо всім. А про які афери теперішнього Папи Римського вам відомо? Що за дурна звичка мішати з болотом людей, які вам нічим не зобов'язані і нічого не винні? Це і Зєлєнскій так Штайнмаєра опустив, через що ображені німці вирішили не давати важкого озброєння. Вам відомо, щ у світі є 1,2 мільярди католиків, для яких Папа - найвищий авторитет. Це зокрема і іспанці та італійці, які озброєння нам постачають. Вам це не подобається? Не будьте Зєлєнскім, не шукайте Україні ворогів. А те, що Франциск вже досить похилого віку, дає виправдання деяким його вчинкам. Хоча те, що він послав Кирила - це потужний хороший сигнал.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости