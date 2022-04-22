Папа Римский Франциск отменил встречу с патриархом РПЦ Кириллом

Папа Римский Франциск заявил, что планы провести встречу с патриархом русской православной церкви Кириллом в Иерусалиме в июне приостановлены.

В интервью изданию La Nacion Папа Римский сказал, что план был "приостановлен", поскольку, по мнению дипломатов Ватикана, такая встреча "могла бы вызвать большую неразбериху в данный момент", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ватикан рассматривал возможность продления поездки Папы в Ливан 12-13 июня на день, чтобы он мог встретиться с предстоятелем РПЦ Кириллом 14 июня в Иерусалиме.

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Следует отметить, что патриарх Кирилл поддержал российское вторжение в Украину и даже благословил военных РФ на эту войну.

Первая встреча российского патриарха и Папы Римского прошла на Кубе в 2016 году.