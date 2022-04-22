С крейсера "Москва" спаслись 58 моряков из 510, - Данилов

С уничтоженного защитниками Украины вражеского ракетного крейсера "Москва" смогли спастись только 58 человек из 510 находившихся на борту.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что они спасли 58 человек. Мы не можем это утверждать, но предварительно получается, что да. Но они это скрывают. Всего было на крейсере 510 человек. Но если человека нет, нечего хоронить, не нужно проводить какую-нибудь церемонию. Пропал без вести, исчез. Вот такая политика у россиян", - сказал он.

Данилов добавил, что в РФ не уважают своих граждан, погибающих на войне в Украине.

"Россияне на своих погибших просто не обращают внимания, они для них – что есть, что нет, пустое место", – отметил секретарь СНБО.

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