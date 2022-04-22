Германия готова стать гарантом безопасности Украины. Навязанного мира, о котором мечтает Путин, не будет, – Шольц
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Германия готова стать гарантом безопасности Украины в рамках мирного договора с Российской Федерацией. Этот документ позволит украинской стороне защитить себя в будущем.
Об этом канцлер Германии Олаф Шольц отметил в интервью Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, самое важное на сегодняшний день - это прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины.
"Должен быть мирный договор, который позволит Украине защитить себя в будущем. Мы сделаем все таким образом, чтобы гарантировать ее безопасность. И мы доступны в качестве гарантов. Не будет навязанного мира, о котором давно мечтал (президент России. – Ред.) Путин", - заявил Шольц.