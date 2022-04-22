Крупнейший в мире производитель подшипников SKF окончательно покидает рынок РФ

Шведская интернациональная машиностроительная компания, крупнейший в мире производитель подшипников, сообщила о полном выходе из России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении компании.

SKF сегодня объявила, что решила прекратить какую-либо деятельность и операции в России.

"Российское вторжение в Украину имеет серьезное влияние на наши операции. Мы пришли к выводу, что для нас невозможно продолжать нашу деятельность в России, поскольку нет основы и стабильности для нашего бизнеса", - подчеркнул Рикард Густафсон, президент и генеральный директор компании.

После российского вторжения на территорию Украины компания оценила ситуацию и решила прекратить все операции, участие и инвестиции SKF в России.

"Наше намерение состоит в том, чтобы избавиться от наших российских операций, чтобы обеспечить будущее для наших коллег. Списание, связанное с выходом, в размере примерно 500 миллионов шведских крон будет признано во втором квартале. Продажи в России составили около 2% от общего оборота Группы в 2021 году", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что SKF закрывает свой завод в Твери.

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