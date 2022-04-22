Россияне делают вид, что не видят разницы между коридором для сдачи военных в плен и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских, - Верещук

Захватчики открыли из "Азовстали" коридор для сдачи военных в плен, но защитникам Мариуполя он не нужен, потому что сдаваться они не собираются. Коридор для эвакуации гражданских россиян открывать отказываются.

Об этом пишет в телеграм-канале министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что на территории завода "Азовсталь" находятся украинские военные и около 1000 гражданских жителей.

"Бывают коридоры для сдачи в плен. Россияне открыли такой, но он нам не нужен. Ибо наши военные не хотят сдаваться им в плен. Бывают гуманитарные коридоры для эвакуации граждан из зоны боевых действий. ... Россияне отказываются открыть коридор для гражданских, цинично притворяясь, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских", - написала она.

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Верещук подчеркнула, что таким образом россияне пытаются дополнительно давить на защитников Украины.

"Россияне боятся штурмовать Азовсталь, но при этом они сознательно и цинично не выпускают из Азовстали гражданских, пытаясь таким образом дополнительно давить на наших военных", - подчеркнула она.

Министр вновь обратилась к мировым лидерам и мировому сообществу с просьбой немедленно приложить все усилия для открытия гуманитарного коридора из "Азовстали" для женщин, детей и пожилых людей.

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