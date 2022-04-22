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Россияне делают вид, что не видят разницы между коридором для сдачи военных в плен и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских, - Верещук

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азовсталь
Захватчики открыли из "Азовстали" коридор для сдачи военных в плен, но защитникам Мариуполя он не нужен, потому что сдаваться они не собираются. Коридор для эвакуации гражданских россиян открывать отказываются.

Об этом пишет в телеграм-канале министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что на территории завода "Азовсталь" находятся украинские военные и около 1000 гражданских жителей.

"Бывают коридоры для сдачи в плен. Россияне открыли такой, но он нам не нужен. Ибо наши военные не хотят сдаваться им в плен. Бывают гуманитарные коридоры для эвакуации граждан из зоны боевых действий. ... Россияне отказываются открыть коридор для гражданских, цинично притворяясь, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение Путина заблокировать "Азовсталь" указывает на стремление освободить российские силы для наступления на востоке Украины, - Минобороны Британии

Верещук подчеркнула, что таким образом россияне пытаются дополнительно давить на защитников Украины.

"Россияне боятся штурмовать Азовсталь, но при этом они сознательно и цинично не выпускают из Азовстали гражданских, пытаясь таким образом дополнительно давить на наших военных", - подчеркнула она.

Министр вновь обратилась к мировым лидерам и мировому сообществу с просьбой немедленно приложить все усилия для открытия гуманитарного коридора из "Азовстали" для женщин, детей и пожилых людей.

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Топ комментарии

  • MAKAROV ddf66d11
    Як там твій, пані Верещук, шатл який ходить Чонгаром? русня катається, нравіцца ім? Коштував ві розмінування Чонгару?

    Верещук: на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" запустили шаттлы от пункта пропуска к админчерте

    23 ноября 2021 года https://www.unn.com.ua/uk/news/1953620-vereschuk-dlya-kpvv-chongar-ta-kalanchak-planuyut-zakupiti-elektrokari пообещала , что на протяжении трех месяцев команда Минреинтеграции запустит шаттлы на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак": от пункта пропуска к админчерте.

    Сегодня шаттлы поехали. Задание выполнено. На неделю раньше дедлайна. Отдельная благодарность губернатору Херсонской области Геннадию Лагуте, заместителю министра реинтеграции Алексею Бородаю и директору ГП "Реинтеграция и восстановление".
  • Ан Мур
    вона дивується?
    А я не дивувався, коли бубочка наказав Залужному не чіпати ті касапські БТГ, які драпали з-під Києва в бульбостан наприкінці березня. І не дивуюсь тому, що ***** накаже (чи вже наказав) вбивати всіх наших, і не тільки в Маріуполі.
  • wed emantsal
    Навіть такі переговори від імені України не може вести особа, що роками була в секті, віруючій в пришестя "святого пуйла", і несе відповідальність за саботаж, який коштував Україні окупації великого регіону.
    Думаю, ще виясниться, що за 70+% недоставлених (насправді доставлених кацапам) конвоїв з гумдопомогою вона отримувала свої 30 срібняків.
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