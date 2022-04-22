На руках предателей из ОПЗЖ – кровь мариупольцев, – мэр города Бойченко

Нынешние коллаборанты, предатели Мариуполя, которые были корректировщиками у врага, скрывались раньше в партии ОПЗЖ.

Об этом мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил на пресс-брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Напомню, что два месяца в 2014 году Мариуполь был уже под так называемой ДНР, но не покорился. И тогда руководители, руководившие так называемой "ДНР", и сейчас, самопровозгласившие себя властью – это одно и тоже. Это без изменений. Они в 2020 году под личиной партии ОПЗЖ избрались на местных выборах, завели туда своих вожаков, которые все время скрывались в этой партии, работали до этого на руководящих должностях еще при прежнем мэре", - заявил Бойченко.

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Он отметил, что коллаборанты содействуют сегодня захватническим вооруженным силам Российской Федерации.

Бойченко обвинил членов партии ОПЗЖ, входивших в местные органы власти Мариуполя, в том, что они привели к гибели 20 тысяч мирных жителей города, перейдя на сторону агрессора и корректируя вражеский огонь по важным объектам инфраструктуры города.

"Я хочу подчеркнуть, чтобы все понимали, и они (местные депутаты от "ОПЗЖ". - Ред.) должны это понимать: убийства, которые произошли в Мариуполе, а это более 20 тысяч мирных жителей, эта кровь на их руках. Они также являются убийцами, они способствовали этому, – подчеркнул Бойченко.

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Он отметил, что в городе работают над тем, чтобы лишить членов фракции ОПЗЖ мандатов.