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В Херсоне российские оккупанты заставляют местных везти в Крым награбленное, а оттуда - товары РФ, - "КрымSOS"

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крым,крим
Солдаты России похищают предпринимателей в оккупированном Херсоне и под угрозой смерти заставляют работать на РФ.

Об этом рассказал глава Правления "КрымSOS" Денис Савченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Российские солдаты с оружием забирают грузовики и грузопассажирский автотранспорт у населения и предпринимателей. Они приходят к руководителям и владельцам местных логистических компаний, у которых остался соответствующий автопарк и вынуждают выполнять их приказы.

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"Людей шантажируют, им угрожают убийством и пытками родных. Заставляют использовать имеющийся транспорт и персонал для обслуживания рейсов во временно оккупированный Крым и Россию. Вероятно, именно таким образом осуществляется вывоз локальных товаров и украденного, а также ввоз в Херсонскую область российских товаров, которые значительно дороже и худшего качества, по сравнению с местными. В Крыму представители оккупационных структур приходят к местным предпринимателям и заставляют их налаживать торговлю с Херсоном. Если предприниматели отказываются, то их запугивают физической расправой и проблемами с бизнесом", - заявил председатель Правления КрымSOS Денис Савченко.

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    КиївМіськБудда

    @saniolli

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    https://twitter.com/saniolli/status/1517448845474639872 1 ч

    Хтось рвав на собі сорочку, що вмер би, але Крим не здав.

    Але за Маріуполь чи Нову Каховку помирати не поспішає.

    Може, тому, що там у нього квартири немає?
  • Йцу Кенг 07b0c614
    русня разбомбила дома мариупольцев, лишила их имущества, вывезла в поле в какие-то *****, и за все это они русне благодарны..... как можно быть настолько ********???
    https://twitter.com/i/status/1517129618091921409
    вот еще одна ************:
    https://twitter.com/i/status/1517379515483312128
  • Сергей Решетников 38b3ad57
    Это преклонение перед рашей у них на генетическом уровне.
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