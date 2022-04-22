Джонсон анонсировал возвращение посольства Великобритании в Киев

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что посольство Великобритании в украинской столице снова заработает уже на следующей неделе.

"Чрезвычайная сила духа и успех Президента Зеленского и украинского народа в противостоянии российским силам в Киеве означает, что сегодня я могу объявить, что очень скоро, на следующей неделе, мы снова откроем наше посольство в столице Украины", - сказал Джонсон во время визита в Индию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Великобритания перенесла свое посольство из украинской столицы в феврале перед вторжением России в страну.

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В начале этого месяца Джонсон посетил Киев, чтобы встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив его решительное лидерство.

Посольства иностранных государств в Украине постепенно возвращаются в свои постоянные места размещения в Киеве.