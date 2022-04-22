Мишель в разговоре с Путиным требовал организовать гуманитарный коридор из Мариуполя
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Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре призвал президента России Владимира Путина немедленно обеспечить возможность безопасно покинуть Мариуполь и другие находящиеся в осаде украинские города.
Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Провел телефонный разговор с президентом Путиным. Решительно призвал его немедленно обеспечить гуманитарный доступ и безопасный выход из Мариуполя и других осажденных городов, тем более по случаю православной Пасхи", - сообщил Мишель.
Он также подтвердил, что позиция ЕС заключается в поддержке Украины и ее суверенитета, осуждении агрессии РФ и введении санкций.
"Наше единство, принципы и ценности незыблемы", - добавил Мишель.