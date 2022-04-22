Мишель в разговоре с Путиным требовал организовать гуманитарный коридор из Мариуполя

Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре призвал президента России Владимира Путина немедленно обеспечить возможность безопасно покинуть Мариуполь и другие находящиеся в осаде украинские города.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с президентом Путиным. Решительно призвал его немедленно обеспечить гуманитарный доступ и безопасный выход из Мариуполя и других осажденных городов, тем более по случаю православной Пасхи", - сообщил Мишель.

Он также подтвердил, что позиция ЕС заключается в поддержке Украины и ее суверенитета, осуждении агрессии РФ и введении санкций.

"Наше единство, принципы и ценности незыблемы", - добавил Мишель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне делают вид, что не видят разницы между коридором для сдачи военных в плен и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских, - Верещук