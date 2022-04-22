Денисова рассказала, куда оккупанты вывозят людей из Украины

У Офиса омбудсмена сейчас есть информация о вывозе наших сограждан из Украины в Чувашию, в частности – в районы неподалеку Чебоксар, село Шомиково и т.д.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Что касается (вывоз – ред.) наших граждан в РФ, то у нас есть данные от российских граждан – волонтеров, и от самих (украинских – ред.) граждан (которых вывезли – ред.). Например, вчера нам поступил звонок о том , что в 30 км от города Чебоксары находится 1000 наших граждан, и они очень хотят уехать", - проинформировала Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

Также, по ее словам, в Офисе омбудсмена есть информация о том, что в санаторий "Алые паруса" в селе Шомиково (Республика Чувашия) были вывезены оккупантами 1000 граждан из Мариуполя, и они хотят ехать домой в Украину, или хотят уехать в ЕС, чтобы не быть в РФ непонятно в каких условиях и непонятно почему.

"Также есть лагерь в Леонидовке Пензенской области. Также есть город Тихвин Ленинградской области. Также есть у Владимира некий благотворительный фонд РФ, куда привезли группу украинских подростков, 14 и 15 лет, из Донецкой и Луганской областей", - уточнила Уполномоченная ВРУ по правам человека .

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Отдельно она проинформировала об "эвакуации" с временно захваченных территорий Донецкой и Луганской областей, что первый вывоз оттуда был осуществлен 18 февраля - по имеющимся данным, РФ тогда вывезла 90 тысяч наших граждан.

По словам Денисовой, в селе Леонидовка (Пензенская область) есть три лагеря, где находятся именно те люди, которые были вывезены еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Отвечая на вопрос, в каких условиях украинские граждане находятся в этих лагерях в Пензенской области и Чувашии, омбудсмен сообщила, что, скажем, один из лагерей в Пензенской области - это лагерь, где 10 корпусов, которые огорожены сеткой-рабицей, и там есть КПВВ.

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"Те граждане России, которые с ними (вывезенными украинцами – ред.) проводили разговоры, рассказывают, что состояние у них (украинцев – ред.) очень такое тревожное. Наши граждане морально истощены, они были вывезены еще в зимней одежде, в каких-то спортивных брюках, резиновой обуви и каких-то фуфайках", - проинформировала Денисова.

По ее словам, дети, родившиеся ранее в бомбоубежищах, находились без грудного вскармливания и требовали определенного питания, некоторые волонтеры собрали деньги, приобрели необходимые вещи и передали.

"То есть люди не понимают, что с ними дальше будет происходить. И потому мы сейчас пытаемся все же вместе сделать так, чтобы вывезти их в страны ЕС", - заявила Денисова.

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В то же время она выразила мнение, что данные, которые предоставляет РФ относительно вывезенных из Украины лиц, могут быть завышенными.

"Но я вчера общалась с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Они подтверждают не менее 550 тысяч (вывезенных украинцев – ред.). То есть у них же там есть представитель, работающий в РФ, сам объехавший несколько областей и установил место пребывания там наших граждан. И они там пока оказывают помощь нашим гражданам", - проинформировала Денисова.

Также о вывезенных в РФ украинцах, по ее словам, сообщают те россияне, которые способствуют вывозу наших граждан в страны ЕС, например, через Нарву в Эстонию.

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"Да, они могут не совпадать в количестве. Но мы же видим конкретные фамилии людей. Да, может быть, что их количество меньше (чем заявленные данные в РФ – ред.). Но когда я знаю, имея список из 170 граждан, например, которых вывезли в Ямало-Ненецкий округ, и знаю адреса их местонахождение – это подтверждает, что наши граждане там есть", - заявила украинский омбудсмен.

В свою очередь, она отметила, что сейчас есть данные о том, что из Мариуполя было вывезено 130 тысяч наших граждан. "Это только из Мариуполя. А вывозят же со всех оккупированных территорий сейчас" - уточнила Денисова.

Также она рассказала, что Офис омбудсмена пытается организовать выезд в Эстонию семьи из Мариуполя – мужчины с женщиной и двух детей. По ее словам, один ребенок родился во время бомбежки в подвале в Мариуполе.

"Семья смогла уехать в Ростов-на-Дону. Это те люди, которые сбежали туда сами, потому что они не могли никуда больше убежать, и потому они хотят уехать в ЕС. Но у них нет документов на этого ребенка. Они смогли взять справку в больнице Ростова-на-Дону только о том, что женщина недавно родила ребенка", - заявила Уполномоченная ВРУ по правам человека.