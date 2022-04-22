РФ планирует бросить на "Азовсталь" росгвардию и ФСБ, - Скибицкий

По данным украинской разведки, режим Путина планирует привлечь российских гвардейцев и структуры ФСБ для дальнейшего наступления на завод "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе, который защищают украинские Силы обороны.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона 22 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Журналисты попросили прокомментировать информацию, что президент РФ Владимир Путин не поддержал идею министра обороны РФ Сергея Шойгу, предложившего массированно штурмовать "Азовсталь". Скибицкий подчеркнул, что руководство РФ, как всегда, лукавит.

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"Они действительно могут отказаться от широкомасштабного штурма "Азовстали". Но, по нашим данным, они планируют привлечь росгвардию, другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление", - заявил Скибицкий.