Новости

РФ планирует бросить на "Азовсталь" росгвардию и ФСБ, - Скибицкий

13 83350
азовсталь
По данным украинской разведки, режим Путина планирует привлечь российских гвардейцев и структуры ФСБ для дальнейшего наступления на завод "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе, который защищают украинские Силы обороны.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона 22 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Журналисты попросили прокомментировать информацию, что президент РФ Владимир Путин не поддержал идею министра обороны РФ Сергея Шойгу, предложившего массированно штурмовать "Азовсталь". Скибицкий подчеркнул, что руководство РФ, как всегда, лукавит.

Читайте: Россияне делают вид, что не видят разницы между коридором для сдачи военных в плен и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских, - Верещук

"Они действительно могут отказаться от широкомасштабного штурма "Азовстали". Но, по нашим данным, они планируют привлечь росгвардию, другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление", - заявил Скибицкий.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Dmitri 18251fb2
    дубинки только пусть потолще возьмут, а то удовольствия не получат
  • Русня Хуйня
    И снова эта старая кацапская песня-а вот могли бы,а вот если бы не, а вот сейчас начнём по настоящему воевать и тд....
  • Юрий Педаченко
    Яке прикре самогубство. Не могли спецназ.с элитными частями взять, так давайте пошлём части, которые максимум могут в заградотрядах стоят
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости