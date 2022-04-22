Из Луганской области вывезли 70 человек. По автобусу враг открыл огонь, - председатель ОВА

В пятницу 70 человек удалось спасти из Луганской области. Автобус, вывозивший жителей из Попасной, попал под вражеский обстрел.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Один из наших автобусов не доехал до Рубежного - начались обстрелы. По школьному автобусу, следовавшему с людьми из Попасной, россияне открыли огонь. К счастью, удалось вывезти 25 человек. Из них одна женщина с инвалидностью, раненый парень и грудной младенец. Кстати, управлял эвакуационным транспортом учитель истории одной из школ Попаснянской громады. Он также доставил в город гуманитарку", - написал Гайдай.

Кроме того, еще 45 человек из Лисичанска уже направляются в Днепр.

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