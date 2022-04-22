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Россияне заканчивают определять места, где ударят на Донбассе, - Минобороны

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Руководство российской армии завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов на востоке Украины.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Руководство российской армии завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов. Об этом свидетельствуют, в частности, способы огневого поражения, форма построения боевых порядков, эшелонирование войск противника, а также непрерывные наступательные действия на отдельных направлениях", - сказал Мотузяник.

По словам спикера, наибольшая активность оккупантов наблюдается в направлении Изюм-Барвинково, в районе узловой железнодорожной станции Попасная, в районе Северодонецкого урбанизированного района близ Мариуполя, а также на участке дороги Запорожье-Донецк.

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Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
    Ycu Keng @mr_YcuKeng

    Штаты разработали дрон "******* Ghost", специально для ВС Украины, который станет адом для русни... поставки начнутся в пакете помощи на $800 млн., на днях анонсированным Д.Байденом.... God Bless America!
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  • Roman I 19915c5b
    Першими іх взнають кацапи 😁
  • дератизатор
    Как сказала бы моя бабушка - Велком ту де хел, червоножопi вибл@дки!...
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