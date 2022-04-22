Франция передаст Украине САУ Caesar и противотанковые ракеты Milan, - Макрон

Франция поставит Украине партию противотанковых ракет Milan и самоходные артиллерийские установки Caesar.

Об этом сказал президент Франции Эмманюэль Макрон интервью Ouest-France, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

На вопрос о том, сетуют ли критики на недостатки в снабжении вооружений Германией и Францией, Макрон ответил, что позавчера говорил на эту тему с канцлером Олафом Шольцем.

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"Мы по-прежнему поставляем значительное количество оборудования, от Milan до Caesar, в том числе несколько видов оружия. Я думаю, что мы должны продолжать идти по этому пути. Но при этом есть красная линия, которая заключается в том, чтобы не вступать в войну", - сказал он.

До этого Франция молчала о содержании своих военных поставок Украине. Что касается ракет Milan, то раньше о возможности их поставки говорили отдельные французские политики, а вот информация о поставках САУ Caesar появилась впервые.

Эти самоходные установки могут запускать 155 мм снаряды на расстоянии 40 км со скоростью от шести до восьми выстрелов в минуту. Объем этой поставки Макрон не уточнил. Известно только, что Франция хочет приобрести 109 Caesar в 2025 году.

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По данным Ouest-France, 12 орудий будут изъяты из армейских запасов для передачи Украине.