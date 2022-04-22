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Турция готова организовать переговоры РФ и Украины на уровне президентов, - Эрдоган

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ердоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу снова заявил, что Анкара готова организовать проведение встречи глав РФ и Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Турция прилагает усилия для продолжения стамбульского процесса между РФ и Украиной и готова организовать диалог на уровне глав государств", - передает агентство.

Эрдоган также выразил надежду на продвижение в украинско-российских переговорах.

"Подвижки есть. Однако они далеки от желаемого. Надеемся на прогресс. Не теряем надежды", - цитирует "Анадолу" слова турецкого лидера.

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Автор: Леся Карпенко

Топ комментарии

  • Paul Foxen
    гей Султане, як там спеціальні компанії для рабсіьских туристів? як там евакуація з Маруполя? всіх евакуював (крім турків)?
  • Йцу Кенг 07b0c614
    какие еще "переговоры"??? ВСУ примут только капитуляцию!
  • Aleks T c3834cab
    Турция организовывает сегодня компанию по перевозки рашистов
    на свои курорты. Им нужен мир ,за любую цену, что бы сохранить свой курортный бизнес. Он уже организовывал вывоз населения из Мариуполя-- ну, и что вышло ?. Многие хотят "наварить" на горе
    Украины.
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