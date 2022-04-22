Турция готова организовать переговоры РФ и Украины на уровне президентов, - Эрдоган
5 04966
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу снова заявил, что Анкара готова организовать проведение встречи глав РФ и Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Турция прилагает усилия для продолжения стамбульского процесса между РФ и Украиной и готова организовать диалог на уровне глав государств", - передает агентство.
Эрдоган также выразил надежду на продвижение в украинско-российских переговорах.
"Подвижки есть. Однако они далеки от желаемого. Надеемся на прогресс. Не теряем надежды", - цитирует "Анадолу" слова турецкого лидера.