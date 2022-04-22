Журналисты идентифицировали более 50 российских оккупантов из Бурятии, совершавших зверства на Киевщине. ВИДЕО+ПЕРЕЧЕНЬ
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Расследователи установили личности оккупантов из 37-й мотострелковой бригады, расположенной в городе Кяхта в Бурятии. Они оккупировали Киевщину возле Макарова, Ясногородки, Ворзеля и Бучи.
Сделать это удалось журналистам "Слідство.Info", сообщает Цензор.НЕТ.
Для поиска и идентификации оккупантов журналисты использовали данные Главного управления разведки Минобороны Украины, а также группы воинской части в соцсети "ВКонтакте" и личные страницы как самих оккупантов, так и их родственников.
Списки оккупантов передали правоохранителям, которые расследуют геноцид. Некоторые из свидетелей уже узнали знакомые лица российских палачей.
Вот список имен оккупантов, личности которых установили журналисты.
- Майор Александр Кондратьев
- Капитан Александр Холявин
- Старший лейтенант Олег Крикунов
- Старший лейтенант Алексей Родионов
- Старший лейтенант Владимир Сундупов
- Старший лейтенант Дмитриев Виталий
- Старший прапорщик Алексей Рассадин
- Старший сержант Николай Неустроев
- Сержант Вячеслав Сазонов
- Сержант Олег Батуев
- Сержант Антон Кауров
- Сержант Молор Мудусов
- Сержант Сергей Похилько
- Сержант Александр Ванчиков
- Сержант Очер Дугаржапов
- Сержант Валерий Будаев
- Сержант Александр Гинденов
- Сержант Александр Гинденов
- Сержант Анатолий Ванданов
- Сержант Магомедмирза Сулейманов
- Сержант Чингис Гончиков
- Сержант Эдуард Ванданов
- Рядовой Святослав Бурцев
- Рядовой Начин Соян
- Рядовой Семен Добровольский
- Рядовой Виталий Резников
- Рядовой Александр Зайцев
- Рядовой разведчик-телефонист Дмитрий Силютин
- Рядовой Виктор Лаптев
- Ефрейтор Сергей Гурулев
- Рядовой Андрей Парфенов
- Рядовой Рустам Шарафиев
- Рядовой Александр Баев
- Ефрейтор Булат Тудупов
- Ефрейтор Александр Базаров
- Ефрейтор Максим Прибушевский
- Ефрейтор Сергей Круглов
- Рядовой Сергей Тимофеев
- Ефрейтор Дмитрий Григорьев
- Рядовой Захар Лямкин
- Рядовой Чингис Сапкеев
- Ефрейтор Дмитрий Швецов
- Рядовой Алексей Устюжин
- Ефрейтор Баир Гарматаров
- Ефрейтор Армен Беруджанян
- Ефрейтор Сергей Ермолаев
- Тимур Данченко
- Ефрейтор Иван Корчемкин
- Рядовой Умалат Мусаев
- Рядовой Александр Котовщиков
- Рядовой Олег Халудоров
- Ефрейтор Артем Ларионов
- Рядовой Артем Перевозкин.
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