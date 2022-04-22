Журналисты идентифицировали более 50 российских оккупантов из Бурятии, совершавших зверства на Киевщине. ВИДЕО+ПЕРЕЧЕНЬ

Расследователи установили личности оккупантов из 37-й мотострелковой бригады, расположенной в городе Кяхта в Бурятии. Они оккупировали Киевщину возле Макарова, Ясногородки, Ворзеля и Бучи.

Сделать это удалось журналистам "Слідство.Info", сообщает Цензор.НЕТ.

Для поиска и идентификации оккупантов журналисты использовали данные Главного управления разведки Минобороны Украины, а также группы воинской части в соцсети "ВКонтакте" и личные страницы как самих оккупантов, так и их родственников.

Списки оккупантов передали правоохранителям, которые расследуют геноцид. Некоторые из свидетелей уже узнали знакомые лица российских палачей.

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Вот список имен оккупантов, личности которых установили журналисты.