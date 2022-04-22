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Журналисты идентифицировали более 50 российских оккупантов из Бурятии, совершавших зверства на Киевщине. ВИДЕО+ПЕРЕЧЕНЬ

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Расследователи установили личности оккупантов из 37-й мотострелковой бригады, расположенной в городе Кяхта в Бурятии. Они оккупировали Киевщину возле Макарова, Ясногородки, Ворзеля и Бучи.

Сделать это удалось журналистам "Слідство.Info",  сообщает Цензор.НЕТ.

Для поиска и идентификации оккупантов журналисты использовали данные Главного управления разведки Минобороны Украины, а также группы воинской части в соцсети "ВКонтакте" и личные страницы как самих оккупантов, так и их родственников.

Списки оккупантов передали правоохранителям, которые расследуют геноцид. Некоторые из свидетелей уже узнали знакомые лица российских палачей.

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Вот список имен оккупантов, личности которых установили журналисты.

  • Майор Александр Кондратьев
  • Капитан Александр Холявин
  • Старший лейтенант Олег Крикунов
  • Старший лейтенант Алексей Родионов
  • Старший лейтенант Владимир Сундупов
  • Старший лейтенант Дмитриев Виталий
  • Старший прапорщик Алексей Рассадин
  • Старший сержант Николай Неустроев
  • Сержант Вячеслав Сазонов
  • Сержант Олег Батуев
  • Сержант Антон Кауров
  • Сержант Молор Мудусов
  • Сержант Сергей Похилько
  • Сержант Александр Ванчиков
  • Сержант Очер Дугаржапов
  • Сержант Валерий Будаев
  • Сержант Александр Гинденов
  • Сержант Александр Гинденов
  • Сержант Анатолий Ванданов
  • Сержант Магомедмирза Сулейманов
  • Сержант Чингис Гончиков
  • Сержант Эдуард Ванданов
  • Рядовой Святослав Бурцев
  • Рядовой Начин Соян
  • Рядовой Семен Добровольский
  • Рядовой Виталий Резников
  • Рядовой Александр Зайцев
  • Рядовой разведчик-телефонист Дмитрий Силютин
  • Рядовой Виктор Лаптев
  • Ефрейтор Сергей Гурулев
  • Рядовой Андрей Парфенов
  • Рядовой Рустам Шарафиев
  • Рядовой Александр Баев
  • Ефрейтор Булат Тудупов
  • Ефрейтор Александр Базаров
  • Ефрейтор Максим Прибушевский
  • Ефрейтор Сергей Круглов
  • Рядовой Сергей Тимофеев
  • Ефрейтор Дмитрий Григорьев
  • Рядовой Захар Лямкин
  • Рядовой Чингис Сапкеев
  • Ефрейтор Дмитрий Швецов
  • Рядовой Алексей Устюжин
  • Ефрейтор Баир Гарматаров
  • Ефрейтор Армен Беруджанян
  • Ефрейтор Сергей Ермолаев
  • Тимур Данченко
  • Ефрейтор Иван Корчемкин
  • Рядовой Умалат Мусаев
  • Рядовой Александр Котовщиков
  • Рядовой Олег Халудоров
  • Ефрейтор Артем Ларионов
  • Рядовой Артем Перевозкин.
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Топ комментарии

  • Палиця Василь
    вони тупі, кончені, смердючі, жебраки бомжари, природнім є те, що така шваль ненавидить успішних
  • Ksenia VB
    вони не ******* білих
    пригноблені кацапами, зривають злість на інших, особливо на кацапомовних.
  • Евгений Пономарев e2d9f25a
    але буряти то фактично як би китайці,

    Буря́ты (самоназвание - буряад, буряад зон, буряадууд) - национальность в Российской Федерации и этническая группа монголов, говорящая на бурятском языке,

    То бишь - прямые потомки Орды.
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