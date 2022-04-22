Оккупанты планируют "мобилизацию" на Херсонщине и Запорожье. Мужчин не выпускают, - Минобороны
Об этом рассказал на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Для восполнения потерь в личном составе российской армии осуществляется подготовка к так называемой мобилизации в Херсонской и Запорожской областях. Оккупационные власти блокируют выезд с оккупированных территорий местного населения, в том числе мужчин призывного возраста", - сказал он.
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Представитель Минобороны отметил, что противник осуществляет подготовку к проведению так называемого референдума по присоединению оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях к РФ.
"С этой целью ведется активная информационная кампания на подконтрольных территориях", - проинформировал Мотузяник.
Кроме того, он обратил внимание, что в Белгородской области России проводится массовый забор крови у населения для нужд армии РФ.
"По информации украинской разведки, в Белгородской области России проводится массовый забор крови у населения для нужд российской армии", - сказал Мотузяник.
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