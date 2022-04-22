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Оккупанты планируют "мобилизацию" на Херсонщине и Запорожье. Мужчин не выпускают, - Минобороны

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Оккупационные власти блокируют выезд с оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях мужчин призывного возраста, потому что собираются провести так называемую "мобилизацию".

Об этом рассказал на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для восполнения потерь в личном составе российской армии осуществляется подготовка к так называемой мобилизации в Херсонской и Запорожской областях. Оккупационные власти блокируют выезд с оккупированных территорий местного населения, в том числе мужчин призывного возраста", - сказал он.

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Представитель Минобороны отметил, что противник осуществляет подготовку к проведению так называемого референдума по присоединению оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях к РФ.

"С этой целью ведется активная информационная кампания на подконтрольных территориях", - проинформировал Мотузяник.

Кроме того, он обратил внимание, что в Белгородской области России проводится массовый забор крови у населения для нужд армии РФ.

"По информации украинской разведки, в Белгородской области России проводится массовый забор крови у населения для нужд российской армии", - сказал Мотузяник.

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Топ комментарии

  • pacerhard melina
    Если бы троянские ослы из зе-команды не разминировали подступы к Крымскому перешейку, сегодня Мариуполь выглядел как Харьков и Чернигов, а Мелитополь и Херсон до сих пор находились под контролем украинской власти.
  • ॐ Серж ॐ
    А видали б вчасно населенню зброю такого бардаку з півднем не було би.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Якби своєчасно створили тероборону, самооборону і видали зброю людям, то і окупанти не наважилися заходити в ті райони, а якби заходили, то отримали б супротив, бо більшість хлопців служили в армії і знають, що робити. Хтось більше злякався свого народу, чим окупанта і це факт. Ще хтось запевняв, що все під контролем, загрози немає і звав краще їхати на шашлики. А правдиві повідомлення розвідок США, Англії та інших країн назвали брехливими і прирівняли їх до пропаганди "скабєєвої". Залишилося відкритим питання - хто розмінував кримський перешейок?
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