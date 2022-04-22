Энергетики вернули свет для более чем половины жителей освобожденной от оккупантов Киевщины, – ДТЭК

Энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова за неполные три недели возобновляемых работ вернули свет для 83 тысяч семей в освобожденных от российских оккупантов городах и селах Киевской области. Это 56% от общего количества обесточенных потребителей в области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу ДТЭК.

"За минувшие сутки электромонтеры ДТЭК вернули свет для 9 957 семей. В частности, работы проводили в Бучанском и Вышгородском районах. Всего с 3 апреля, когда украинские военные освободили Киевщину от российских захватчиков, энергетики вернули свет для более чем 56% всех семей - 83 тысячам", – сообщили в компании.

Без света остаются 66 тысяч домохозяйств в 109 населенных пунктах Киевской области.

"22 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по восстановлению сетей еще в 27 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов", – сообщили в компании Рината Ахметова. Также за минувшие сутки энергетики ДТЭК вернули свет почти в 7000 домов в Донецкой области. "Специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли за сутки возобновить электроснабжение для жителей 16 населенных пунктов в Покровском, Краматорском и Бахмутском и районах", - сообщили в компании.

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