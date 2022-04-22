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В Украине уже зафиксировано 400 обращений по поводу изнасилований со стороны российских военных. Среди жертв - дети, пенсионеры, мужчины, - Денисова

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Офис Омбудсмена за первую половину апреля получил ориентировочно 400 обращений по поводу изнасилований различных лиц со стороны российских военных.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в эфире телеканала "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ.

"За две недели, с 1 по 14 апреля, когда мы делали предварительный отчет, таких обращений было 400. Но они (эти обращения – ред.) продолжают поступать, мы их фиксируем. И звонят и пишут не все, потому что людям еще нужно прийти в себя, чтобы начать об этом говорить и чтобы понять, что нужна психологическая помощь", - проинформировала Денисова.

По ее словам, те случаи, о которых рассказывают наши граждане, касаются и женщин, и детей, и мужчин, и пожилых людей.

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"То есть российский солдат ни перед чем не останавливается. Он насилует, и насилует публично. Он любит насиловать публично, в присутствии других граждан. И этот насильник – ему 20-25 лет, он молодой, это тот гражданин, солдат, воспитанный Путиным, во время его (путинского – ред.) режима", - заявила украинский омбудсмен.

Она также рассказала о ряде изнасилований, о которых граждане проинформировали Офис Омбудсмена. В частности, в Ирпене 20-летняя женщина была изнасилована тремя захватчиками неестественным способом.

По ее данным, в одном из сел на Ингулецком направлении Херсонской области российские захватчики изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и ее 78-летнюю бабушку одновременно, на глазах друг у друга, после чего девушка-подросток потеряла ребенка.

Отдельно Денисова отметила, что есть информация и об изнасиловании взрослых мужчин. Например, по ее словам, есть информация о том, что мужчина 45 лет в Киевской области, не подлежавший призыву, вышел за водой и был изнасилован в жестокой форме, избит и брошен на дорогу.

"Мама позволила рассказать о девочке 11 лет из Гостомеля, что ее дочь не хочет жить, потому что считает себя виноватой -  она вышла на улицу, когда мама ей запрещала, чтобы просто нарвать цветы для мамы, чтобы чем-нибудь маму порадовать, когда они уже месяц сидели в подвале. Ее схватили мужчины, начали всюду трогать, потом повалили на землю, сказали "Молчи" и потом она ничего не помнит. И таких случаев много", - проинформировала уполномоченная ВР.

Отдельно, отвечая на вопросы про видеозаписи, на которых, вероятно, украинские военные стреляли по ногам российских пленных, и о том, есть ли информация о таких пытках со стороны украинских военнослужащих, Денисова уточнила, что в Офисе омбудсмана проверяют все сообщения.

Она отметила, что ее мандат как уполномоченного Верховной Рады по правам человека распространяется не только на украинцев, но и на всех граждан, находящихся на территории нашей страны, а это могут быть и лица без гражданства, и лица, ищущие в нашем государстве убежище. В том числе это касается и российских граждан, поскольку они находятся на нашей территории.

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"Да, мне было известно о такой информации, которая распространялась в СМИ, и мы сделали соответствующие запросы. Соответствующие расследования были проведены, но факты не нашли своего подтверждения. Если такие факты будут в дальнейшем и они будут подтверждены, то такие люди будут наказаны согласно нашему Уголовному кодексу", - заявила Денисова.

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Топ комментарии

  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    Мерзота…. Щоб ви всі виздихали, кляті окупанти
  • lincon lion
    Підарасам потрібно проводити примусову кастрацію!!!!!
  • Sophia-Maria Duglass
    ‼️‼️‼️Немає ніякої вєлікої руської культури... Є країна виродків, мародерів, ґвалтівників і убивць
    «А великая русская культура то в чем виновата? Ей то за что?», - виють регулярно новоспечені руські дисиденти, які першим же рейсом втекли зі своєї велікої і магучої страни.

    «Ой, велика руська культура звичайно ж ні до чого. Як і хароші руські. Будемо з цим щось робити»,- кивають їм у відповідь сердобольні європейці.
    Шановні сердобольні європейці і інші поціновувачі великої руської культури (включно з українцями), сьогодні я цілий день дивлюсь фото і відео зі звільнених міст і сіл Київської області. Моєї рідної Київської області.

    І от що я вам хочу сказати:

    ✔Кожного разу, коли ви будете казати про вєлікій рускій балєт, я буду розказувати вам історію неодноразово зґвалтованої на очах у батьків, а потім викраденої російськими нелюдами молодої вчительки з Броварів.

    Про десятки, а може й сотні зґвалтованих українських жінок. Часто на очах у дітей

    Про 15-16 річних дівчаток з Бородянки, які зазнали страшного насилля кадирівцями. Про тіла п'ятьох зґвалтованих молодих дівчат, вбитих і залишених прямо на дорозі.

    Про оце мерзенне «будем тра*ать хохлушек» в перехватах.

    Ось що я вам скажу у відповідь про ганімий вєлікій руський балєт.

    ✔Кожного разу, коли ви будете мені казати про вєлікіх руських композіторов, я буду вам розказувати історію дівчинки, на очах якої і її маленького брата в маріупольському підвалі не один день помирала їхня мама. А потім з трупом мертвої мами діти були вимушені і далі ховатися в підвалі від обстрілів.
    Про хлопчика з Гостомеля, на очах якого російські солдати застрелили його батька. А потім хотіли вбити і сина, але той вижив.
    Про дівчинку, якій вистрілили прямо в обличчя.

    Про малюка, який тікав з бабусею в човні. Бабуся втопилася. А хлопчика шукають уже майже місяць.

    Ось що я вам скажу у відповідь про ганімих вєліких руських композіторов.

    ✔Кожного разу, коли ви будете казати мені про вєлікую руськую живопісь, я буду вам розказувати про розстріляних в спину мирних українців в Макарівському районі. А перед тим, як застрелити, орки зав'язували їм руки.

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