Кремль продолжает зачистку высшего руководства российской армии и флота после поражений в Украине, - ГУР Минобороны

Кремль продолжает "зачистку" высшего руководства российской армии и флота.

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны сообщает в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"После поражений российских оккупационных подразделений на суше и уничтожения флагмана черноморского флота России "Москва", началась очередная фаза репрессий против командования армии и флота.

По информации военной разведки Украины, отстранен от должности и арестован командующий Черноморским флотом адмирал И. Осипов. Следственные действия проводятся в отношении начальника штаба – первого заместителя командующего ЧФ вице-адмирала С. Пинчука.

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В связи с неудовлетворительной подготовкой к ведению боевых действий и большими потерями личного состава, вооружения и военной техники отстранили от должности командующих 6 армии генерал-лейтенанта В. Ершова, 1 танковой армии западного военного округа генерал-лейтенанта С. Киселя и одного из заместителей командующего.

Также, в связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранены от должности командующего 22 АК Южного военного округа генерал-майора А. Марзоева.

Репрессии Кремля затронули также тыловые подразделения и подразделения обеспечения. В связи с неудовлетворительной организацией материально-технического обеспечения группировка войск восточного военного округа отстранен от должности командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковник М. Пономарев.

Российская репрессивная машина только набирает обороты", - говорится в сообщении.