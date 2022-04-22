Россия активизировала заброску в Украину диверсантов из членов ЧВК, - Енин

Россия активизировала заброску в Украину диверсантов, в том числе членов так называемых частных военных кампаний.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Енина, фактически ежедневно служащие Нацполиции задерживают лиц, относительно которых есть обоснованные подозрения считать их коллаборантами или пособниками врага. В частности, недавно на Днепропетровщине задержаны 4 возможных диверсанта.

"По имеющейся у нас информации, враг активизировал заброску потенциальных диверсантов, в том числе и членов так называемых частных военных кампаний, на территорию Украины с целью совершения диверсий и терактов. Именно поэтому подчеркиваю необходимость бдительности и наблюдательности", - сказал заместитель министра.

В то же время, Енин выразил надежду, что пасхальные праздники пройдут максимально мирно и спокойно и удастся избежать возможных провокаций. По его словам, обеспечение общественной безопасности во время религиозных праздников является одним из приоритетных направлений деятельности правоохранителей.

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