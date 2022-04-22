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Пресс-служба Суркиса утверждает, что он выехал в Польшу для лечения и не нарушал закон

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Народный депутат Украины (ранее – фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь"), один из президентов ФК "Динамо", бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис выехал в установленном законом порядке на лечение в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В перерыве между пленарными заседаниями Верховной Рады, во время Пасхальных праздников Григорий Суркис уехал на автомобиле за пределы Украины. Цель заранее запланированной поездки - лечение", - говорится в комментарии.

Уточняется, что во время пересечения границы у народного депутата были его личные вещи, в частности - часы, задекларированные Суркисом, что отражено в соответствующих реестрах на сайте НАПК.

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"После высказанных замечаний со стороны представителей Таможенной службы Григорий Суркис передал оставшиеся в Украине часы своим помощникам. Сам народный депутат в установленном законом порядке выехал в Польшу", - подытожили в пресс-службе.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщило, что Григорий Суркис был задержан на государственной границе во время попытки покинуть Украину и вывезти через "зеленый коридор" 13 часов без внесения в декларацию.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    А 13-ть годинників входили до курсу лікування,шоб нє прапустіть прійьом таблєтак...
  • Ksenia VB
    Напевно жахи війни стерли у памʼяті багатьох скандальні відвідини новоспеченим на той час Головою https://www.facebook.com/SecurSerUkraine?__cft__[0]=AZV24fEoeywrOx8JpvZmNMYRzz3TkFQwbYEMBH7A3mg7zZuSAc3scEUzS-1Hx5IKFflM9BJKIqAU44K4OVkVZnhVyQQfAop99ruiX85bRrtc3RtvSXcyaCArA4u4pJDxrk30xD-sVC9bslddyrLnDe3R&__tn__=-]K-R Служба безпеки України дня народження одного із символів української корупції, соратника Медведчука та члена фракції ОПЖЗ Григорія Суркіса.

    На жаль, війна та ріки крові не змінили теплі взаємини власника київського "Динамо" та очільника української спецслужби.

    Після мого публічного звернення до Президента України Володимир Зеленський з ініціативою націоналізувати маєтки братів Суркісів до мене прийшла знайомитись їхня охорона. Точніше охорона їхніх маєтків. Чудові бійці https://www.facebook.com/ngo.cpd.alfa/?__cft__[0]=AZV24fEoeywrOx8JpvZmNMYRzz3TkFQwbYEMBH7A3mg7zZuSAc3scEUzS-1Hx5IKFflM9BJKIqAU44K4OVkVZnhVyQQfAop99ruiX85bRrtc3RtvSXcyaCArA4u4pJDxrk30xD-sVC9bslddyrLnDe3R&__tn__=kK-R ЦСО "А" СБУ (в народі - спецпідрозділ "Альфа") у чудовій формі. З чудовими стволами, які досі не може отримати батальйон спецпризначення, який очолює мій друг "Туман".
    Джерело:
  • Бенина Мама
    Прикид не соответствует.
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