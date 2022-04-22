Пресс-служба Суркиса утверждает, что он выехал в Польшу для лечения и не нарушал закон
Об этом сообщает пресс-служба нардепа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В перерыве между пленарными заседаниями Верховной Рады, во время Пасхальных праздников Григорий Суркис уехал на автомобиле за пределы Украины. Цель заранее запланированной поездки - лечение", - говорится в комментарии.
Уточняется, что во время пересечения границы у народного депутата были его личные вещи, в частности - часы, задекларированные Суркисом, что отражено в соответствующих реестрах на сайте НАПК.
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"После высказанных замечаний со стороны представителей Таможенной службы Григорий Суркис передал оставшиеся в Украине часы своим помощникам. Сам народный депутат в установленном законом порядке выехал в Польшу", - подытожили в пресс-службе.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщило, что Григорий Суркис был задержан на государственной границе во время попытки покинуть Украину и вывезти через "зеленый коридор" 13 часов без внесения в декларацию.
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