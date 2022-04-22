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Война в Украине может продолжаться до конца 2023 года, — Джонсон

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что война в Украине может продолжаться до конца 2023 года.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Нью-Дели, где его спросили, соглашается ли он с тезисом, что Россия будет бомбить украинские города до конца следующего года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Премьер Британии пояснил, что российская верхушка во главе с Владимиром Путиным не может отступить сейчас, потому что осознает свой полный провал. Также Джонсон отметил, что армия РФ имеет количественное преимущество. Поэтому он считает, что россияне продолжат работать дальше с помощью своей тактики, заключающейся в уничтожении артиллерией.

"Россияне не смогут сломить дух свободы украинцев, каким бы не было соотношение военных средств у сторон", – убеждает Джонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британцы учат украинских военных управлять бронированными машинами и пользоваться зенитными ракетами, которые поступят Киеву, - Джонсон

Топ комментарии

  • Ratibor Swet
    Системе Коломойского, победа в войне не нужна. Нужен замороженный конфликт.
    Не поменяется Система -- не будет полноценного наступления и разгромной военной победы.
  • Сергей Гусаченко 65a31d48
    Потому что Президент Украины избирается сроком на 5 лет и, пока этот зеленый дрыстун со своей шоблой не уйдет под суд, война будет продолжаться. Как это ни парадоксально, но зеленая власть Украины единственная надежда бункерфюрера избежать международного трибунала. При приговоре которого даже в 10 лет это лысое ЧМО на каблуках не доживет до освобождения.
  • Мобильный крематорий
    Ну так хрюссия длинная. Пока до владивостока дойдешь.
    А если серьезно, то такие долгие сроки прогнозируются потому, что предполагают ведение боевых действий в Крыму. То есть Украина будет освобождать все свои территории.
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