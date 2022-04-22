Война в Украине может продолжаться до конца 2023 года, — Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что война в Украине может продолжаться до конца 2023 года.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Нью-Дели, где его спросили, соглашается ли он с тезисом, что Россия будет бомбить украинские города до конца следующего года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Премьер Британии пояснил, что российская верхушка во главе с Владимиром Путиным не может отступить сейчас, потому что осознает свой полный провал. Также Джонсон отметил, что армия РФ имеет количественное преимущество. Поэтому он считает, что россияне продолжат работать дальше с помощью своей тактики, заключающейся в уничтожении артиллерией.

"Россияне не смогут сломить дух свободы украинцев, каким бы не было соотношение военных средств у сторон", – убеждает Джонсон.

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