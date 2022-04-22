В Житомире 9 мая уберут с постамента на площади советский танк

Советскому танку, установленному в 1965 году, больше не место на центральной площади Житомира.

Об этом заявил мэр города Сергей Сухомлин, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, танк символически уберут 9 мая.

Теперь площадь станет площадью Победы Украины в войне над Россией, а советскому танку на ней уже не место.

"9 мая мы будем переносить танк с площади Победы. Затем мы эту площадь реконструируем и сделаем действительно площадью уже нашей Победы. Победы в этой войне над Россией", – сказал Сухомлин.

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"Танк-победитель", как его называют житомиряне, установили накануне 9 мая 1965 года, в честь 20-летия Победы над немецкими войсками во Второй мировой войне и освобождения Житомира от оккупации.