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В Житомире 9 мая уберут с постамента на площади советский танк

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житомир,танк
Советскому танку, установленному в 1965 году, больше не место на центральной площади Житомира.

Об этом заявил мэр города Сергей Сухомлин, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, танк символически уберут 9 мая.

Теперь площадь станет площадью Победы Украины в войне над Россией, а советскому танку на ней уже не место.

"9 мая мы будем переносить танк с площади Победы. Затем мы эту площадь реконструируем и сделаем действительно площадью уже нашей Победы. Победы в этой войне над Россией", – сказал Сухомлин.

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"Танк-победитель", как его называют житомиряне, установили накануне 9 мая 1965 года, в честь 20-летия Победы над немецкими войсками во Второй мировой войне и освобождения Житомира от оккупации.

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Топ комментарии

  • Ratibor Swet
    В нормальных странах, как правило, все военные символы, памятники и мемориалы вынесены за пределы жилой и центральной зоны городов.
    Война -- это горе и кладбище! Чем бы она не закончилась...
  • Антип61
    Троляки в Естонії
  • jklpqrs
    Залиште символізм психам на кшталт путіна. Прибирайте негайно. І все інше, що пов'язане з расієй та совком.
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