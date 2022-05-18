Российские войска совершили 7 обстрелов территории Сумщины и Черниговщины, - Госпогранслужба

Сегодня с территории РФ было совершено семь обстрелов территории Украины: пять по Сумщине, два по Черниговщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу. Враг применял крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы, ствольную и реактивную артиллерию. Самый продолжительный обстрел длился около часа. Его рашисты вели из минометов со стороны села Зерново по территории вблизи одного из приграничных населенных пунктов Шосткинского района Сумщины. Вследствие этих обстрелов потерь среди личного состава нет. Смотрите также: Огромная воронка от российской бомбы на территории "Азовстали": "Чтобы вы понимали, насколько ямочка большая". ВИДЕО

Автор: Лариса Кононенко