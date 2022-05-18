Вода размывает могилы во дворах Мариуполя, что чревато распространением болезней, - мэр Бойченко

В заблокированном Мариуполе вода размывает могилы во дворах жилых домов, и это является составляющей эпидемической проблемы.

Об этом сообщил городской голова Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня в Мариуполе оккупационные власти… пытаются подключить дома к водоснабжению, не понимая, что это целостная система, которая должна работать с водоотводом. И эта вода пошла рекой по нашему городу. К сожалению, она наделала только беды. Потому что в хаотическом порядке и наши жители, и террористическая организация "ДНР" хоронили убитых наших людей, и вода размывала эти могилы. И к сожалению, это тоже является составляющей этой эпидемической проблемы", - пояснил он.

Мэр добавил, что это также является составляющей экологической проблемы, "поскольку вся эта грязная вода и канализационные стоки движутся в сторону рек и моря, и поэтому летом будет большая проблема".

Бойченко еще раз акцентировал на гуманитарной проблеме в Мариуполе. В частности, в городе недостаточно еды, нет питьевой воды, энергоснабжения, условий для лечения людей, лекарств. А к этому прилагается другая очень важная составляющая, уже имеющая признаки большой проблемы, - эпидемическая и инфекционная.

"Мы уже стоим на пороге лета, требующего больше воды. А к этому еще прибавляется водоотвод, то, что не работает канализация. И мы должны понимать, что в Мариуполе остается более 100 тысяч населения, и это проблема… Уже и ООН сделала такие выводы, что здесь могут быть и вспышки холеры, и дизентерии, и других инфекционных заболеваний, и это, к сожалению, может унести тысячи жизней", - добавил глава города..

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