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За 18 мая на Восточном направлении отбиты 7 атак, уничтожены до 220 оккупантов, 2 танка и беспилотник, - ОТУ "Восток"

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схід,оту
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "18 мая наши воины отразили 7 атак российских фашистских сил. Потери врага составляют: личного состава – до 220; танков – 2; БМП – 2"; БПЛА – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение 17 мая на Восточном направлении отбиты 2 атаки россиян, уничтожены до 110 оккупантов, 3 артсистемы, 1 ЗРК и 2 беспилотника, - ОТГ "Схід"

Топ комментарии

  • Павло ШОвте
  • Solsky Wasyl
    Супер!
  • Evgeniy Suhoteplyy
    даем завтра 330 орков и с каждым днем +100. Дякуємо ВСУ.
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