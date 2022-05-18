Посольство США в Киеве возобновило полноценную работу
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Посольство Соединенных Штатов в Украине официально возобновило полноценную работу в Киеве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".
В среду на территории посольства состоялось поднятие флага США.
Как сообщалось, 2 мая американские дипломаты вернулись в Украину из Польши впервые после вторжения России, но работали во Львове. 8 мая посольство США заявило о возвращении в Киев временной поверенной Кристины Квин и других американских дипломатов.