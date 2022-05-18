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Байден пообещал защиту Финляндии и Швеции от агрессии до вступления в НАТО

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Соединенные Штаты пообещали сдержать потенциальную агрессию в адрес Финляндии и Швеции во время рассмотрения заявок обоих государств на присоединение к Североатлантическому альянсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Белого дома.

Американский президент Джо Байден поддержал финскую и шведскую заявки на вступление в НАТО. Он также предложил обоим государствам защиту США на случай агрессии до членства.

"Пока их заявки на вступление в НАТО рассматриваются, Соединенные Штаты будут работать с Финляндией и Швецией для сохранения бдительности любых угроз нашей общей безопасности, а также сдерживать и противостоять агрессии или угрозе агрессии", – заявил Байден.

Он добавил, что с нетерпением ждет встречи с лидерами обеих стран – финским президентом Нииностио и шведской премьер-министркой Андерссон. Визит намечен на 19 мая.

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"НАТО гарантирует безопасность миллиарда людей в Европе и Северной Америке, объединенных нашей общей приверженностью демократическим принципам и нашим взглядам на мир и процветание в Европе и по всей планете. Моя преданность НАТО и статье 5 (нападение на любое из государств-членов) альянса рассматривается как нападение на них всех - ред.) является железобетонным", - добавил президент США.

Как сообщалось, Россия в очередной раз пригрозила Финляндии последствиями вступления в НАТО.

Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Спробуйте перехреститися, коли ввижається.
    Нам допомагають, та ще й безкоштовно. Виховані люди дякують, а не підозрюють.
    Не закрите небо, питання не до НАТО. Це 3 роки нічогонероблення для ППО і захисту держави.
  • Джон Зойдберг #328773
    Бо то шведи і фіни, а тут - ми. З корупцією, продажними суддями, російськими шпигунами, клоунами і бєньою, за яким полює ФБР. Віддай штатам бєню - і ніштяків норм приїде, але то ж ніззя)

    Моє бачення - НАТО таки вступить у війну, але у певний момент, щоб поставити крапку, припинити подальші військові дії і закріпити статус-кво, виступивши такими собі "миротворцями", які дали навіженому алкашу останнього копняка під сраку і повісили замок на хвіртку. А поки усе залежить від нас - як швидко і як близько до кордонів ми зможемо відтіснити русню.
  • Paul Foxen
    Всі все розуміють прекрасно, війна йде, воювати за нас ніхто не буде, самі відіб'ємося, тоді може візмуть. а гарантії дають країнам, щоб ще й на них не напали... не розумію як це відрізняється від нашої війни, ворог то й же самий, але воювати за них будутЬ,а за нас ні... хоча й розумію, але не розумію... якось мутно... якщо США і Британія готові воювати за фінів і шведів. ПРОТИ РОСІЇ, чому б їм просто зараз не воювати про расії
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