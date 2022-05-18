США планируют лишить Россию возможности обслуживать долг после 25 мая, – Минфин США

Уряд Сполучених Штатів планує відмовитися від продовження після 25 травня дії ліцензії, яка тимчасово дозволяла Росії обслуговувати свій суверенний борг у доларах в умовах санкцій.

Об этом заявила в среду министр финансов США Джанет Йеллен во время пресс-конференции в немецком Бонне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вначале, когда мы ввели эти санкции против России, мы создали исключение, которое обеспечивало определенный промежуток времени, чтобы разрешить провести упорядоченный переход, а инвесторы могли распродать ценные бумаги", – сказала глава минфина США.

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По ее словам, этот период был ограничен, и, скорее всего, он уже не будет продолжаться после 25 мая, когда завершается действие действующей лицензии.

Она добавила, что окончательное решение пока не принято, однако "маловероятно, что лицензия будет продлена".

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