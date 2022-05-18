В отношении экс-президента Молдовы Додона возбуждено уголовное дело

Генпрокуратура Молдовы возбудила уголовное дело по подозрению в коррупции в отношении почетного председателя Партии социалистов, экс-президента Игоря Додона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Мариана Керпек.

"Сегодня, 18 мая, исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу распорядился начать уголовное преследование из-за видеозаписей, появившихся в публичном пространстве летом 2020 года", - сказала Керпек журналистам в среду.

Основанием для уголовного дела послужили видеозаписи, состоявшейся в июне 2019 года встречи Игоря Додона с тогдашним лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком. На видеофрагменте, снятом в офисе Демпартии, видно, что Плахотнюк передает Додону большой черный пакет, который они называют "кульком". Из разговора очевидно, что в "кульке" находятся деньги, предназначенные для финансирования Партии социалистов, руководимой тогда Додоном.

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Видеозаписи обнародовал в 2020 году депутат Юрий Реницэ. В конце июня 2020 года Антикоррупционная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела на основании видеозаписей, отметив, что "в ходе проверки не выявила элементов преступления".

Накануне Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда Кишинева, который в 2019 году отказал в возбуждении уголовного дела против Додона, а также распоряжение по этому поводу бывшего заместителя руководителя Антикоррупционной прокуратуры Василия Левицкого.

Ранее в среду Додон сообщил, что он оштрафован на максимальную сумму в 9000 леев (500 долларов) за то, что 9 мая нарушил запрет на использование георгиевской ленты. Он заявил, что намерен оспорить решение полиции в суде.

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