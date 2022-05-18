Рашисты обстреливали Зеленодольскую громаду на Днепропетровщине, никто не пострадал
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18 мая российские оккупанты несколько раз обстреливали территорию Зеленодольской общины на Днепропетровщине.
Об этом в Telegram сообщил глава громады Дмитрий Невеселый, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в течение нескольких раз были обстрелы нашей территории. Ни один населенный пункт не пострадал, все люди целы", - сказал он.
По словам Невеселого, "наделали свинособаки немного дыр в земле".
Также, прибавил он, на территории области российских войск нет.