Байден будет лично ускорять процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, – Белый дом

Президент США Джо Байден намерен лично присоединиться к ускорению процесса присоединения Финляндии и Швеции к НАТО.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня Финляндия и Швеция подали свои официальные заявки на членство в НАТО, президент Байден приветствовал их решение и будет работать с союзниками по альянсу, а также с Конгрессом для обеспечения скорейшего процесса расширения НАТО", - отметил советник президента США.

Он также напомнил, что в четверг Байден встретится в Белом доме с президентом Финляндии и премьер-министром Швеции, чтобы "скоординировать дальнейшее продвижение" этого процесса.

"Три лидера также смогут сверить позиции относительно наших объединенных усилий в поддержку Украины и ее противостояния жестокому вторжению со стороны России",- отметил Салливан. После этого лидеры проведут пресс-конференцию по безопасности европейского региона, добавил советник Байдена.

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Он назвал "историческим событием, переломным моментом для европейской безопасности" процесс вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Ведь, по его словам, "две страны, долгое время поддерживавшие нейтралитет, присоединятся к самому мощному в мире оборонному альянсу" и усилят его своими возможностями.

Салливан подчеркнул, что президент Байден сплотил страны свободного мира в защиту Украины и для противостояния российской агрессии. Глава Белого дома и дальше будет сосредоточивать внимание, чтобы эти усилия имели успех, подчеркнул советник президента США по вопросам национальной безопасности.

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