Исключать возможность повторной попытки РФ атаковать Киев и Чернигов нельзя, - Денисенко

Пока не наблюдается концентрация российских войск на границе Украины с Беларусью, но угроза атаки в будущем остается.

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действительно, белорусы сейчас ведут обучение и объявляют о том, что через некоторое время снова будут новые учения. Пока мы не видим концентрации российских войск на границе с Беларусью. И говорить о том, что там в ближайшее время существует вероятность того, что россияне начнут какие-то атаки со стороны Беларуси на Чернигов или Киев мы не можем, это не так. Но отбрасывать, к сожалению, в будущем это нельзя", - пояснил Денисенко.

По словам советника главы МВД, сейчас все концентрируется на Донбассе.

"Не хватает у них сил для того, чтобы воевать сразу на многих фронтах. Хотя они провели определенную мобилизацию, определенные части, к сожалению, новые вступили в боевые действия. Но провели мобилизацию прежде всего благодаря ДНР/ЛНР", - добавил он.

Денисенко также рассказал, что на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей рашисты постараются начать "мобилизацию". Путин ведь очень боится делать мобилизацию внутри РФ, потому что понимает, что это может вызвать огромную волну возмущений среди россиян.

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