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Исключать возможность повторной попытки РФ атаковать Киев и Чернигов нельзя, - Денисенко

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Пока не наблюдается концентрация российских войск на границе Украины с Беларусью, но угроза атаки в будущем остается.

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действительно, белорусы сейчас ведут обучение и объявляют о том, что через некоторое время снова будут новые учения. Пока мы не видим концентрации российских войск на границе с Беларусью. И говорить о том, что там в ближайшее время существует вероятность того, что россияне начнут какие-то атаки со стороны Беларуси на Чернигов или Киев мы не можем, это не так. Но отбрасывать, к сожалению, в будущем это нельзя", - пояснил Денисенко.

По словам советника главы МВД, сейчас все концентрируется на Донбассе.

"Не хватает у них сил для того, чтобы воевать сразу на многих фронтах. Хотя они провели определенную мобилизацию, определенные части, к сожалению, новые вступили в боевые действия. Но провели мобилизацию прежде всего благодаря ДНР/ЛНР", - добавил он. 

Денисенко также рассказал, что на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей рашисты постараются начать "мобилизацию". Путин ведь очень боится делать мобилизацию внутри РФ, потому что понимает, что это может вызвать огромную волну возмущений среди россиян.

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Топ комментарии

  • Ihor Hrytseliak
    Я не хочу офіційної відповіді,але чи зробили висновки від першого вторгнення?Чи будуються на лінії оборони захисні бліндажі,з товщиною бетонної стелі більше 3 метрів?Чи заміновано шляхи можливого наступу?й т.д.
  • Oleksii Lopasov #517441
    Не просятся! Не надо рассказывать. Почитай новости: нас прессуют на Донбассе а обещанной помощи толком нет. От поставок некоторых вооружений вообще отказались, чтобы не провоцировать рашку на ответные военные меры. Кто после этого в здравом уме пойдёт умирать просто так?!
  • A San
    Великі прогнозисти...
    (18 лютого 2022) Підготовки до вторгнення немає, є масовані провокації - Данілов
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