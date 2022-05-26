Общие боевые потери РФ с начала войны - около 29 600 человек, 206 самолетов, 170 вертолетов, 1315 танков и 3235 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 26 мая потери личного состава противника составляют около 29 600 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.05 ориентировочно составляют:
личного состава – около 29 600 (+150) человек ликвидировано,
танков ‒ 1315 (+10) ед.
боевых бронированных машин ‒ 3235 (+22) ед.
артиллерийских систем – 617 (+11) ед.
РСЗО - 201 (+0) ед.
средства ПВО – 93 (+0) ед.,
самолетов – 206 (+0) ед.
вертолетов – 170 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 (+11),
крылатые ракеты – 114 (+2),
корабли /катера - 13 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн - 2225 (+8) ед.
специальная техника – 47 (+3).
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении", - отметили в Генштабе.