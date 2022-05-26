Общие боевые потери РФ с начала войны - около 29 600 человек, 206 самолетов, 170 вертолетов, 1315 танков и 3235 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 26 мая потери личного состава противника составляют около 29 600 человек.