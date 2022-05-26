Электронные больничные и выплаты украинцы могут получать за границей, - Минздрав

Граждане Украины, которые на данный момент пребывают за границей, могут дистанционно оформлять электронные больничные для получения выплат от государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

"Есть много и внутренне перемещенных людей, и многие украинцы выехали за границу. Соответственно, мы разрешили на период военного положения для украинцев за границей дистанционно формировать медицинские выводы о временной нетрудоспособности и, таким образом, получать электронные больничные и те выплаты, которые предусмотрены государством", – проинформировала Карчевич.

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