Вернувшиеся с войны оккупанты жалуются на голод, вшей и отсутствие горючего

Солдаты оккупационной армии и их родные рассказывают об отсутствии у захватчиков самого необходимого и одного хлеба с банкой тушенки на десять бойцов в день.

Их слова записало издание "Сибирь. Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

Жительница Улан-Удэ Екатерина рассказала, что ее сын отправился на войну весом под 100 кг, вернулся – вдвое худее.

"Буханка хлеба и банка тушенки в день на взвод из десяти здоровых парней неделю примерно получали. Потом стало больше – две булки и две банки тушенки", - рассказывает она.

Другая Екатерина, с Урала, рассказала о скитаниях своего мужа – оккупанта-ОМОНовца.

"Их первую же неделю как-то так подбили, что вся техника сгорела и все припасы, они ночевали на земле, экономили еду, через неделю побрились все наголо, потому что вши замучили, а помыться было нечем. Буквально ничего не осталось. Он уехал чуть ли не в летнем обмундировании, а в конце февраля морозы там ударили, пневмонию на ногах перенес", - жалуется жена оккупанта.

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Чтобы компенсировать проблемы армии с логистикой и финансированием, российские власти принудительно собирают с граждан средства "в помощь" захватчикам. Родители детей-инвалидов говорят, что их принуждают сдавать по 300-500 рублей. Иногда учителя самовольно передают "на армию" деньги, собранные на нужды класса.