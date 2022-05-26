92% украинцев негативно относятся к РФ, - опросы КМИС. ИНФОГРАФИКА
Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам исследователей, отношение украинцев к россиянам постепенно ухудшалось в последние три года. Но даже несмотря на несколько месяцев эскалации у границ Украины 34% населения Украины в начале февраля 2022 хорошо относились к России.
По состоянию на май этот показатель снизился до 2%, в то же время 92% украинцев – плохо относятся к РФ.
При этом, проводя повторный опрос 513 граждан, ранее являвшихся участниками опросов и выражавших свое отношение к России, социологи выяснили, что 80% тех, кто раньше хорошо относился к России, теперь относится к ней плохо.
Меньше, чем каждый десятый сохранил положительное отношение к России, хотя еще 12% решили ответить "не определившиеся". Среди тех, кто имел неопределенное отношение к России, 97% уже плохо относятся к ней.
Абсолютное большинство граждан (82%), продолжающих проживать на оккупированной после 24 февраля 2022 территории, негативно относятся к России, и только 6% относятся к ней положительно.
Опрос был проведен 13-18 мая 2022 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) в формальных условиях не превышала 2,4%, однако в условиях войны к ней добавлено систематическое отклонение.