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Страны НАТО договорились не поставлять в Украину некоторое вооружение, чтобы не разозлить РФ, - СМИ

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Между странами НАТО есть неформальные договоренности по воздержанию от поставок в Украину некоторых видов вооружения.

Об этом пишет со ссылкой на источники немецкое издание ZEIT ONLINE, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По данным этого СМИ, в НАТО существует опасение, что РФ может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну и принять ответные военные меры. Системы вооружения этого типа в Украину пока не поставлялись.

По информации парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ), об этой неформальной договоренности знают в Берлине.

"Комитет по обороне был полностью проинформирован об этом в середине мая", – сказал пресс-секретарь по оборонной политике парламентской группы СДПГ Вольфганг Гельмих.

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По словам представителя НАТО, все решения о поставках являются делом отдельных стран-членов. Пока они соблюдали неформальные договоренности, в том числе из-за опасений, что они не получат полной поддержки своих партнеров из альянса в случае нападения России.

По этой причине Польша, например, больше двух месяцев назад воздержалась от поставок в Украину советских истребителей МиГ-29, отмечает агентство.

Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Тод Дэниел Уолтерс еще в марте заявил, что поставки МиГ-29 являются "сценарием высокого риска", поскольку могут быть неправильно расценены Москвой и привести к эскалации между Россией и НАТО.

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  • Власов Сергей #321358
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    https://www.facebook.com/borislav.bereza 1 ч ·

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал российского диктатора Владимира Путина начать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и немедленно вывести войска из Украины, пишет DW. Ведь из-за того, что Россия блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна, мировые цены на него резко выросли.

    "Многим регионам мира в ближайшие месяцы грозят голод и смерть, особенно в Восточной и Южной Африке", - отметил Штайнмайер.

    И все? Будут и дальше лишь громкие увещевания Путлера, который сейчас фактически шантажирует весь мир и начал третью мировую войну, но в гибридном стиле? Да, Путин готов уморить голодом сотни миллионов людей по всему миру. Да, он создает энергетический кризис и это тоже его оружие. И у цивилизованного мира есть выбор - либо соглашаться и дальше оставаться жертвами шантажа Путина, либо врезать этому новоявленному Гитлеру. Наотмашь. Как? Для начала деблокировать наши порты. Силы и возможности у коллективного Запада есть. Осталось проявить политическую волю. А с уровнем мощи России уже всё всем понятно. Особенно после того, как "вторая армия мира" взяла Киев за 3 дня. Теперь генералы РФ думают не о том, как они будут завоевывать Варшаву, Лондон и Берлин, а о том, чем бы им взять Бахмут, Светлодарск и Лисичанск, но при этом не отгребсти так же, как на реке Северный Донец недавно. А Запад уже увидел чего стоит та самая хваленная военная мощь РФ. Поэтому необходима просто политическая воля и реальное желание поставить ботексную кремлядь на место, а не пытаться дать ему возможность сохранить лицо.

    И чем дольше коллективный Запад тянет с принятием такого решения - тем больше будет цена, которую в итоге мир заплатит за усмирение Путина и его толпы одичалых. Время летит. И цена растёт каждый день. Не только цена на зерно, газ и бензин, но и цена, которую платит Украина жизнями своих сыновей и дочерей за возможность сдерживать войска беснующегося ботексного подонка. И

    чем скорее к коллективному Западу придёт понимание абсолютной безальтернативности таких действий против путинского режима, тем больше жизней во всем мире удастся сохранить.
  • Харьков Сумской
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