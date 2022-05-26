США осудили раздачу паспортов РФ на оккупированных территориях

Госдепартамент США осудил упрощенную процедуру получения российского гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей. Там считают такой шаг попыткой подчинить народ Украины.

Об этом на брифинге заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Мы видели, как российские силы насильственно вывозили людей с оккупированной территории. Мы видели, как российские войска перевозили украинцев в так называемые фильтрационные лагеря. Мы видели попытки российских войск в другие способы подчинить украинский народ на этих территориях", — сказал он.

Соединенные Штаты отвергают и попытку россии подчинить украинцев посредством выдачи российских паспортов: "Это лишь слабо замаскированный шаг, который является частью попыток россии подчинить народ Украины, силой навязать свою волю".

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Представитель Госдепартамента сравнил нынешние действия россиян с предыдущими попытками провести фейковые референдумы, которые должны подтвердить "легитимность российского правления".