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В России много "путиных", поэтому его смерть ничего не изменит, - Данилов

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путин,путін
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что смерть российского диктатора Путина не изменит положения дел РФ.

Об этом он заявил в интервью журналистке Вікна-новости Ксении Павлишин, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не сторонник теории, что если Путин отойдет в другой мир, что там что-то изменится. На основании чего? Там таких "путиных" очень много. И желающих стать таким же "Путиным", он для них является идолом. Они считают, что он делает все правильно. У них совсем другая философия жизни", - подчеркнул он.

По словам Данилова, Россия рано или поздно отступит из Украины.

"Еще раз подчеркиваю, я не сторонник того, что в РФ после смерти Путина будет что-то меняться. Поверьте, в лучшую сторону эта страна измениться, если она будет в том виде, в каком есть, не может. Не может даже физически. Если это будет демократия, так она распадется на части", - добавил секретарь СНБО.

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Топ комментарии

  • Abraham Washington #460951
    Вся кацапія це один колективний путін.
  • Andrij Shaman
    та не змінить,але от на душі якось тепліше стане
  • 18c49ed2
    Параша - это большое коллективное *****.
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