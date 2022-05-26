В России много "путиных", поэтому его смерть ничего не изменит, - Данилов
Об этом он заявил в интервью журналистке Вікна-новости Ксении Павлишин, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не сторонник теории, что если Путин отойдет в другой мир, что там что-то изменится. На основании чего? Там таких "путиных" очень много. И желающих стать таким же "Путиным", он для них является идолом. Они считают, что он делает все правильно. У них совсем другая философия жизни", - подчеркнул он.
По словам Данилова, Россия рано или поздно отступит из Украины.
"Еще раз подчеркиваю, я не сторонник того, что в РФ после смерти Путина будет что-то меняться. Поверьте, в лучшую сторону эта страна измениться, если она будет в том виде, в каком есть, не может. Не может даже физически. Если это будет демократия, так она распадется на части", - добавил секретарь СНБО.