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"Путин серьезно ведет мирные переговоры только тогда, когда понимает, что ему не удалось прорвать украинскую оборону, – Шольц

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Путин не сможет выиграть войну на Украине. Он уже провалил свои стратегические цели.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время заключительного дня международного экономического форума в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, российская агрессия не может толероваться.

"Нам нужно дать Путину понять, что он не может диктовать мир, что Украина его не примет. Путин серьезно ведет переговоры о мире только тогда, когда он понимает, что ему не удалось прорвать украинскую оборону", - подчеркнул Шольц.

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Топ комментарии

  • noct gok
    Зверніть увагу як ці паскуди кажуть про оборону, але нічого не кажуть про повернення территорій, 100% ці гадини спробують примусити Україну відати Россії территорії. Україні варто вже навчитися жорстоко присікати подібні вислови.
  • Тетяна Тать
    класний чувак Шольц, гарні речі каже
    тільки зброю до України обіцяє а не передає

    такі ви всі класні - Італія, Німеччина, Франція

    Бучу собі в хату не хочете закликати, а?
    у який небудь пригород Парижу Берліну або Риму?
    раша ж може повторити, нє?

    бо правильні слова і правильні дії то не то саме.
  • Сергей Гусаченко #510887
    Не "100% ці гадини спробують примусити Україну відати Россії территорії." Это зеленая гнида шла на выборы с лозунгом "Договоримся посередине", но так и не сказала посередине чего. Как себя чувствуте, 73% нелохи? Проклятый Запад во всем виноват? Это он хотел поссорить Украину и рабссею?
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