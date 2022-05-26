"Путин серьезно ведет мирные переговоры только тогда, когда понимает, что ему не удалось прорвать украинскую оборону, – Шольц

Путин не сможет выиграть войну на Украине. Он уже провалил свои стратегические цели.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время заключительного дня международного экономического форума в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, российская агрессия не может толероваться.

"Нам нужно дать Путину понять, что он не может диктовать мир, что Украина его не примет. Путин серьезно ведет переговоры о мире только тогда, когда он понимает, что ему не удалось прорвать украинскую оборону", - подчеркнул Шольц.

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