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Турция ведет переговоры с Украиной и РФ по коридору для экспорта зерна, - Reuters

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зерно
Власти Турции ведут переговоры с Москвой и Киевом об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

На Россию и Украину приходится около трети мировых поставок пшеницы, а отсутствие экспорта из Украины усугубляет глобальный продовольственный кризис. 

"Турция ведет переговоры как с Россией, так и с Украиной об экспорте зерна из Украины", – заявил чиновник.

По его словам, переговоры все еще продолжаются. В заблокированных после начала российского вторжения в украинских портах находится более 20 миллионов тонн зерна.

Читайте: Украина не сможет полноценно заменить морской экспорт зерна сухопутным, - британская разведка

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Топ комментарии

  • Kucher
    Хочете допомогти, допоможіть зброєю!
    Після перемоги, Україна відновить постачання зерна в необхідному обсязі.
  • Sophia-Maria Duglass
    А где АЗОВЦЫ ? Тоже переговоры вели. И где ?

    вы этим зерном уже всех достали ‼️‼️‼️ Украинцам зерна хватает .

    А вот небо над Украиной надо закрыть, чтобы и у других зерно появилось
  • Іван Іванов #482249
    Вы что, вообще дурные вывозить зерно и продовольствие во время войны?! И так фуры 20-ти километровыми колоннами стоят с зерном на молдавской границы, да еще 20 миллионов тонн вывезти, чтобы мы с голоду умерли? Люди в оккупации голодные, без света и газа в подвалах, а мы Африку кормить плывем... Если нам не дают нормальное оружие - пусть африканцам отдадут МИГи 29-е и "Леопарды"
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