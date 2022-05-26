Турция ведет переговоры с Украиной и РФ по коридору для экспорта зерна, - Reuters
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Власти Турции ведут переговоры с Москвой и Киевом об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
На Россию и Украину приходится около трети мировых поставок пшеницы, а отсутствие экспорта из Украины усугубляет глобальный продовольственный кризис.
"Турция ведет переговоры как с Россией, так и с Украиной об экспорте зерна из Украины", – заявил чиновник.
По его словам, переговоры все еще продолжаются. В заблокированных после начала российского вторжения в украинских портах находится более 20 миллионов тонн зерна.