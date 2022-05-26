ЕС все еще может согласовать нефтяное эмбарго. Если не получится – рассмотрит другие инструменты, – министр экономики ФРГ Хабек

ЕС все еще может заключить соглашение по эмбарго на российскую нефть в ближайшие дни или рассмотрит "другие инструменты", если не будет достигнуто соглашение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

По его словам, все страны ЕС должны уменьшить свою нефтяную зависимость.

"Это включает Венгрию. Если вы возьмете это за основу обсуждения, то договоренность должна быть возможной. Если вы включите другие темы в вопрос о нефтяном эмбарго, это будет очень и очень тяжело", - пояснил министр.

"Я знаю, что продолжаются интенсивные дискуссии. Через пять дней у нас будет следующий Совет ЕС, я предполагаю, что это коридор, в котором либо будет достигнуто соглашение, либо придется рассмотреть другие инструменты", - добавил Хабек.

Он не уточнил, какими могут быть другие инструменты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Импорт углеводородов из РФ нужно прекратить, иначе одной рукой мы поддерживаем Украину, а другой – финансируем продолжение войны Путина, – вице-президент Домбровскис