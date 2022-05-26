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Оккупанты вывезли из Украины уже более 238 тысяч детей, - Офис омбудсмена

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Россия депортировала на свою территорию более 238 тысяч украинских детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Офис омбудсмена сообщает в Телеграм-канале.

"По состоянию на 26 мая страна-агрессор продолжает вывозить украинских граждан в Россию и на временно оккупированную территорию Украины. Сегодня известно, что границу с РФ пересекли уже 238 329 детей. Согласно статье 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, осуществлять принудительное (индивидуальное или массовое) переселение или депортацию запрещается", – говорится в сообщении.

Однако Россия прибегает к противоправным действиям, пренебрегает правилами ведения войны. Учитывая это, актуальным остается вопрос: что делать, когда ребенка принудительно переместили на временно оккупированную территорию или депортировали.

Национальное информационное бюро подготовило алгоритм действий в том случае, если ребенка принудительно переместили на временно оккупированную территорию Украины или принудительно депортировали в РФ или в другую страну. Ниже размещена инфографика, в которой изложен алгоритм действий.



Оккупанты вывезли из Украины уже более 238 тысяч детей, - Офис омбудсмена 01

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    А где слушания в ООН?

    а почему рашу не выгнали из совбеза
  • Сергей Гусаченко #510887
    А Зеленский так любит разговаривать с украинскими детьми перед камерой... Он вообще на экранах такой зеличайший защитник Украины.
    Зеленский: Если бы я был президентом в 2014-м, мы бы зеленых человечков в Крым не пустили...
  • Маск13
    Це геноцид ...
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